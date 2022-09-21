إيطاليتان تتقاضيان مليون يورو تعويضا من مستشفى لاستبدالهما بالحضانة منذ 33 عاما

تلقت امرأتان إيطاليتان تعويضًا قدره نصف مليون يورو لأنهما تم تغييرهما بطريق الخطأ، حين كانا طفلتان فى المستشفى عام 1989، وتم إعطاؤهما للوالدين الخطأ، وتم اكتشاف الأمر بعد 33 عامًا.

ونشرت صحيفة تليجراف قصة الفتاتين حيث ولدت لوريتا كوبوزى وأنتونيلا زينجا، وكلاهما الآن 33 عامًا، بفارق 11 دقيقة فى عام 1989 ثم تم إعطاؤهما للأم الخطأ.

و لم يلاحظوا لعقود، حتى صادف والدا لوريتا، كاترينا وميشيل، صورة على وسائل التواصل الاجتماعى تظهر امرأة تشبه ابنتهما كثيرًا.

فى الوقت نفسه، رأوا أيضًا أن الابنة التى قاموا بتربيتها تشبه إلى حد كبير والدة أنتونيلا، التى كانت أيضًا فى تلك الصورة.

وعندما رأوا عيد ميلاد بناتهم فى نفس اليوم، اتصلوا بهن على الفور،وكشف اختبار الحمض النووى عن الخلل.

رفعت العائلات دعوى قضائية ضد الحكومة الإقليمية والمستشفى وتتلقى الآن تعويضًا قدره نصف مليون يورو، لكل منهما.

وقالت أنتونيلا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية "هذه الأموال لا تغير ما حدث ولا تعيد لى ماضي".