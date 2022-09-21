إسكان بورسعيد: 56% من المساكن الحكومية بحى الزهور بـ 15 منطقة مباعة أو مؤجرة

بورسعيد محمد عزام

أعلنت لجنة الإسكان المركزية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن نتائج حملة الحصر الموسعة على المساكن الحكومية بـ15 منطقة سكنية قامت ببنائها الدولة بحي الزهور والبالغ عددها 29 ألف و528 وحدة سكنية.

وأسفرت نتائج الحملة عقب رصد موقف هذه الوحدات السكنية ونوعية شاغيلها عن أن 44% فقط من هذه الوحدات السكنية بإجمالي 12 ألف و934 وحدة سكنية، يقيم بها أصحابها الأصليين المتعاقدين مع المحافظة وفقًا للإجراءات القانونية والاشتراطات الموضوعة في هذه الوحدات، بينما تبين من المعاينة على أرض الواقع أن باقي الوحدات البالغ نسبتها 56% جرى التصرف فيها من المتعاقدين مع المحافظة لشغلها اما بالبيع بإجمالي 6020 وحدة، او الإيجار المفروش بإجمالي 780 وحدة، أو مغلقة بإجمالي 9794 وحدة سكنية.

كما تبين أن هناك الكثير من هذه الحالات تقدم أصحابها للحصول على وحدات سكنية أخرى في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني التي تقيمها الدولة بإجمالي 218 حالة.

وتضع اللجنة هذه الحقائق أمام الرأي العام بمحافظة بورسعيد ليكون على دراية كاملة بمحاولات البعض للحصول على حقوق لا يستحقونها، وأن هناك إجراءات قانونية جاري العمل في تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة، وتسليم الوحدات للمواطنين المستحقين لها بشكل فعلي بعد التأكد من كافة الإجراءات.

وتهيب محافظة بورسعيد بالمقيمين بالوحدات السكنية بسرعة التقدم بتوفيق أوضاعهم باجراءات التقنين للوحدات علما بأن اخر موعد لتلقي طلبات تقنين الوحدات هو 30 سبتمبر 2022 ولايعتد بأي توكيل شراء تم تحرير ة بعد 30 يونيو 2021.