إحالة العاملين بـ4 مراكز بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى الأوقات الرسمية

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارات قليوب وشبين القناطر والخانكة.

وتمت متابعة مراكز شباب زاوية الشيخ سند وكفر حمزة وسرياقوس وعزبة عبد الرحمن عبد المغني والخصوص، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد مرض كرونا المستجد.

أما مركز شباب عرب النجدي ونوى مغلقين في أوقات العمل الرسمية كما شملت المتابعة مركز شباب الزهويين وعرب صبيح وتبين أن هذه المراكز المفتوحة وتمارس نشاطها في ظل غياب بعض العاملين بها.

وأوصت اللجنة، بضرورة الاهتمام بنظافة الحمامات أول بأول حفاظا على المترددين وتفعيل ترابيزة تنس الطاولة والبلياردو والعمل على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قبول العضوية الجديدة.

كما أمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين عن المراكز للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية.