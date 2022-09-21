اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:19 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضراوات والفواكة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات  والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم  الاربعاء كالتالى-

 

- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.

 

- البطاطس 8 جنيهات.

 

- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

 

- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.

 

- الكوسة بـ 12.5 جنيها.

 

- الجزر بـ 10.5جنيه.

 

- الخيار بـ  10

 

- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

 

- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.

 

- الباذنجان العروس 7 جنيهات.

 

- الفلفل البلدى 7 جنيهات.

 

- الفلفل الألوان 18جنيها.

 

- الليمون بـ 11 جنيها .

 

- بامية 25 جنيها.

 

- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

 

- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

 

‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.

 

- البامية 25 جنيها

 

 


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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