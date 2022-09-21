أخبار مصر.. الحكومة تنفى زيادة ساعات الدراسة بمدارس الثانوى الفنى بالعام الجديد

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية اعتباراً من العام الدراسى الجديد 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية اعتباراً من العام الدراسى الجديد 2022/2023، مشددةً على استمرار ساعات الدراسة كما هى بجميع المدارس الفنية سواء "مدارس ثلاث سنوات أو خمس سنوات حكومية أو خاصة"، حيث يجرى تطبيق البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية في جميع مدارس التعليم الفني، دون أي زيادة في عدد ساعات الدراسة المعتمدة المكونة من 40 ساعة دراسية بمختلف المدارس الثانوية الفنية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، مُشيرةً إلى أن نظام الجدارات يستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل من خلال تطوير مهارات الطلاب طوال فترة دراستهم، دون الاعتماد على الحفظ، لتأهيلهم للحصول على وظائف مناسبة لتخصصاتهم.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





السكة الحديد: إيقاف تشغيل قطارات القاهرة / مرسى مطروح تدريجيا من الجمعة



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس ابتداء من يوم الجمعة الموافق 23 / 9 / 2022، تزامناً مع انتهاء موسم الصيف، على النحو الآتى:

اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 / 9 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 772/773 نوم + مكيف ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 22/9/2022 على أن يعود بقطار 775/ 774 نوم + مكيف ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 23/9/2022 .

وكذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 939 /940 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 943 /942 ثالثة مكيفة ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 .

وأيضاً اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 1933 /1934 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 1935 /1936 ثالثة مكيفة ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم السبت الموافق 1/10/2022 .





رئيس الوزراء يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



أعلن الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توطيد دعائم المنظومة الفكرية فى مصر ، مؤكدا أن منظومة الملكية الفكرية لها دور فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد.

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور عدد كبير من الوزراء.

ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، و برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.





السيدة انتصار السيسى: السلام روح الأديان السماوية والخيار الوحيد لتحقيق التعايش



قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن السلام هو روح الأديان السماوية، ويظل هو الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق الطمأنينة الغائبة في العديد من المجتمعات التي دمرتها الصراعات والحروب.

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك:"لذا في اليوم العالمي للسلام، والذي يحتفل به العالم اليوم، نحتاج دائما إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات".