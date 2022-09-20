3 عاطلين يعترفون بتكوين تشكيل عصابى لتصنيع مخدر البودر فى شقة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة فى منطقة الهرم، عقب القبض عليهم، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا لتصنيع المواد المخدرة، خاصة مخدر البودر، حيث أعدوا أدوات تستخدم فى تصنيع المخدر، وترويجه بين عملائهم.

أضاف المتهمون أنهم حولوا شقة مستأجرة بحدائق الأهرام، إلى مصنع لإنتاج مخدر البودر، من خلال خلطه بمواد مخدرة أخرى، وتغليفه بأكياس بلاستيك، واستخدام ميزان حساس فى عملية التصنيع والتغليف، تمهيدا لبيعه لعملائهم.

كما ذكر المتهمون استخدامهم ماكينة عد النقود، فى حصر المبالغ التى يتحصلون عليها من بيع المواد المخدرة، لتقسيمها بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لتصنيع المواد المخدرة فى منطقة الهرم.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث بإشراف العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم هانى الحسينى مفتش مباحث قسم الهرم، من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المعدة للتصنيع، وأدوات ومواد خام تستخدم فى تصنيع المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.