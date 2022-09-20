وكيل وزارة تعليم بورسعيد يكرم طلاب مبادرة "سيب بصمتك"

بورسعيد محمد فرج

كرم الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، الطلاب وأعضاء ومؤسسى مبادرة "سيب بصمتك"، لتجميل وتزيين جدران المدارس والمؤسسات التعليمية، بحضور على الألفى نقيب معلمى بورسعيد، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

ورحب وكيل الوزارة فى بداية اللقاء بالطلاب أعضاء المبادرة ومؤسسة المبادرة مى مجدى نصير معلمة التربية الفنية وزميلتها العضو المؤسس وأماني نبيل العيسوي مثنيا على جهودهم الإيجابية والبارزة لتجميل المدارس والمؤسسات التعليمية في المحافظة طواعية وبالمجان.

وأشار الدكتور أكرم إلى أن الطلاب أعضاء المبادرة وعددهم 18 طالبا وطالبة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية قد ساهموا بشكل مباشر في تصحيح وتعديل التلوث البصري بالإضافة إلى إبداعهم المتميز برسم 90 جدارية في 6 مدارس في الفترة من منتصف يناير الماضي وحتى سبتمبر الجاري.

وقدم بعض الطلاب لوكيل الوزارة لوحات فنية لصورته الشخصية من إبداعاتهم، كهدية تذكارية، تعبيرا له عن مدى حبهم لشخصه وشكرهم لدعمه المعنوي المتواصل لكل أعضاء المبادرة.

وقام الدكتور أكرم بتكريم مؤسسي المبادرة وأعضائها من الطلاب بمنحهم شهادات التقدير نظير الجهود العظيمة المبذولة وعرفانا بإخلاصهم وتميزهم بأعمالهم الفنية من خلال مبادرة "سيب بصمتك" متمنيا لهم المزيد من التقدم والرقى.