اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل "تموين الإسكندرية" يتفقد المطاحن.. ويؤكد: اهتمام بمراحل إنتاج الخبز

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:21 م
وكيل "تموين الإسكندرية" يتفقد المطاحن.. ويؤكد: اهتمام بمراحل إنتاج الخبز جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير

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أجرى اليوم الثلاثاء، المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عدة جولات ميدانية لمطاحن الإسكندرية التابعة لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.

رافقه بالجولات المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، وأمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب بالمديرية ومصطفى محمود مفتش قسم الصيانة.

واستقبل الزيارة المهندس محمد فهمى الرئيس التنفيذى للشركة، وناصر فاروق العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ورؤساء القطاعات ومديرى المطاحن واللجنة النقابية.

بدأت الجولات بزيارة مطحن الدخيلة بمنطقة الدخيلة، وامتدت الجولات إلى مطحن نوفل بكرموز، واستمرت الجولات إلى مطحن الإسكندرية بمحرم بك و تم المرور على خطوط الإنتاج، ومتابعة خطوات وإجراءات الطحن بداية أجهزة النظافة والغربلة حتى سليندرات الطحن والمناخل وماكينات التعبئة والموازين.

وفى نهاية الجولات، أكد المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، أن الوزارة متمثلة فى مديرية تموين الإسكندرية تولى اهتمام بالغ بمراحل إنتاج رغيف الخبز الذى يصل المواطنين بصورة متميزة، ومن ضمن هذه المراحل عمليات الطحن و انتاج دقيق بمواصفات مطابقة لما أقرته التعليمات الوزارية.


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

المطاحن

رغيف الخبز



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