وزير القوى العاملة خلال لقاء نظيره اللبنانى: تنسيق بقضايا العمل المشترك

كتبت آية دعبس

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على العلاقات مع لبنان الشقيق، وتقديم كل الدعم والمساعدة لها من اجل تحقيق الاستقرار والنمو المنشود، وتحسين اوضاع مجتمع العمل بداخلها فى مختلف القطاعات، وضمان الاستمرار في حماية حقوق العمالة المصرية هناك، وفق ظروف عمل لائقة وآمنة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مع مصطفى بيرم وزير العمل اللبنانى، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) والذي تنظمه منظمة العمل العربية ،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة " حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" من 21 دولة عربية .

فى بداية اللقاء ، رحب وزير القوى العاملة بنظيره اللبنانى ، موضحاً ان الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حماية ورعاية العمال المصريين فى كل دول العالم من خلال تعاونها مع وزارات العمل داخل تلك الدول ، وتوفير اوضاع وشروط وعلاقات عمل آمنة من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة ، بنودها ترسم الطريق امام توفير الحماية الاجتماعية لكل عامل ، كما ان لديها مكاتب تمثيل عمالى فى البدان الاكثر استقداماً للعمالة المصرية تتابع تلك الحقوق.

من جانبه قدم وزير العمل اللبنانى ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة والحكومة المصرية وشعب مصر وقيادتها الرشيدة ، على الاستقبال وتنظيم فعاليات مؤتمرنا الناجح ، من اجل تجميع الاخوة العرب ، وزيادة اواصل الارتباط بين الشعوب العرب ، وهو دور مصر المحوري كدولة رائدة، مؤكداً حرصه على العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها وتحقيق الاستفادة منها بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة ، قائلا : "نحن على استعداد تام لتوفيق اوضاع العمالة المصرية بشكل مستمر وتقديم مزيد من الخدمات والحماية لها فى مواقع العمل المختلفة "

وتعهد وزير العمل اللبنانى بمتابعة اوضاع العمالة المصرية والعمل على حل المشكلات و العقبات التى يمكن ان تواجهها فى اماكن عملها ، بشكل جديد ومختلف..وقال :"لدينا القدرة على فعل ذلك خلال الفترات المقبلة من خلال تعاون مشترك ومستمر وحوارات مباشرة" ، كما اكد تعاونه مع مكتب التمثيل العمالى الموجود بالسفارة المصرية والمتابعة الفورية والاستجابة السريعة لكافة طلبات واحتياجات وشكاوى العمالة المصرية الموجودة داخل الدولة.