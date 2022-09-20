وزير الطيران يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون فى مجال النقل الجوى

كتب أحمد مصطفى

استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، السفير "أوكا هيروشى" سفيراليابان لدى جمهورية مصر العربية، حيث بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية فى مختلف أنشطة الطيران المدنى وفتح آفاق جديدة للتعاون من خلال مشروعات مستقبلية فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط بين مصرواليابان فى مجال النقل الجوى، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ولفيف من قيادات وزارة الطيران.

وفي بداية اللقاء، رحب الفريق محمد عباس بالسفير اليابانى، مؤكداً على العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان فى مختلف المجالات، وخاصة أنشطة الطيران المدنى، ويأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يتم حالياً إنشاء أول مبنى "صديق للبيئة " بمطار برج العرب الدولي بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"، والذى يأتى ضمن أهم مشروعات قطاع الطيران المدني المصري في إطار استراتيجية وزارة الطيران لتحويل المطارات المصرية إلى "مطارات صديقة للبيئة" من خلال استخدام الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة .

ومن جانبه، أعرب السفير "أوكا هيروشى" عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بالتعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات، حيث تتمتع مصر واليابان بعلاقات صداقة متميزة، مؤكداً أن منظومة الطيران المدني المصرى تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية من خلال تحديث البنية التحتية ومشروعات التطوير بالمطارات المصرية.

وأشار السفير اليابانى إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يعد من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات متطلعاً إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.