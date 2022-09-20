وزير الرى: تنفيذ قناطر ديروط الجديدة تخدم 1.50 مليون فدان فى 5 محافظات

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة وممثلي هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" والوفد الياباني المرافق له، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

أشاد سويلم بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات فى مجال الموارد المائية ، مشيرًا إلى التاريخ التعاون الطويل بين البلدين في مجال المياه ، والذى تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات من أبرزها أعمال إحلال المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف ، والتى تم خلالها إنشاء 6 قناطر بمنحة يابانية هى "قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب".

وأوضح سويلم أنه وإستكمالاً لأعمال التطوير السابقة لبحر يوسف .. فإنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، لخدمة زمام 1.50 مليون فدان في 5 محافظات هى "أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة".

وأضاف أنه يجرى حالياً بدء إجراءات إعداد دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترعة القاصد بمحافظة الغربية وترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم بمنحة من الجانب الياباني.

وتم خلال اللقاء إستعراض مقترحات التعاون العلمي والبحثي بين المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" خلال الفترة المقبلة في مجال إدارة المياه ، والإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وإستخدام تقنيات حديثة في مجال الرى من خلال تجربة الرى الحديث والرى الذكى في أحد المناطق التجريبية مع إستخدام الإستشعار عن بعد لحساب الإحتياجات المائية ومراقبة مناسيب المياه وتقييم مدى التحسن فى كفاءة توزيع المياه.

وأعرب سويلم عن رغبته في مد الشراكة الأكاديمية بين المركز القومى لبحوث المياه وجامعة توتورى اليابانية ، وزيادة المنح المقدمة من الجانب اليابانى سواء للماجستير والدكتوراة أو الدورات التدريبية المتخصصة وذلك لرفع قدرات شباب الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة وخاصة مهندسى مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وإستعرض سويلم خلال اللقاء موقف الإستعدادات الجارية لعقد فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة اليابانية المنتظرة فى هذه الفعاليات الهامة من خلال عرض أحدث التجارب والتطبيقات اليابانية الخاصة بإستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة خلال فعاليات جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ.

كما تم خلال اللقاء إستعراض مسودة مذكرة التفاهم المقترحة بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" بشأن الأعمال الإستشارية لصيانة محطات الطلمبات في مصر.