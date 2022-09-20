وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندي مسار تعزيز العلاقات الثنائية .. فيديو

كتب: أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، بوزير خارجية بوروندي "ألبيرت شينجيرو" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تركز اللقاء على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وِأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية أكد حرص مصر تعزيز التعاون مع بوروندي في مختلف المجالات، مستعرضا ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس البوروندي "إيفاريست ندايشيمي" إلى مصر، في قطاعات وأهمها الكهرباء، والصحة، والإنتاج الزراعي، والتشييد والبنية التحتية، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية للدارسين من دولة بوروندي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير خارجية بوروندي قدم الشكر لمصر على نقل الخبرات وبناء قدرات الكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من المؤسسات المصرية.

كما تناول الوزيران أولويات القارة الإفريقية في مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر القادم، وأهمية إبراز الوضعية الخاصة للقارة والتي تعد أحد أكثر مناطق العالم تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ والأكثر تهديداً من آثاره، ومن ثم أهمية توحيد الصوت الإفريقي لخروج المؤتمر بنتائج تلبى تطلعات الشعوب الإفريقية، لاسيما موضوعي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.