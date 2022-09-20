هيلكوبتر وسنارة وعلم روسيا.. تعرف على مطالب محتجز رهائن بنك جورجيا

وكالات

نشر أحد الرهائن المحتجزين في بنك بمدينة كوتايسي الجورجية على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مقتحم بنك جورجيا طالب بطائرة هليكوبتر وصنارة صيد وعلم روسي.

وحسب موقع سبوتنيك، أضاف الرهينة "إنه يطالب بإنزال مروحية أمام البنك بمليوني دولار وعلم روسي وصنارة صيد".

وروى شهود عيان للقناة التلفزيونية، أنهم رأوا رجلا مسلحا يرتدي قناعا يقتحم البنك، حتى أن بعضهم سمع صوت إطلاق نار.

يذكر أن مسلحا احتجز عددا من الرهائن في أحد فروع "بنك جورجيا" وسط مدينة زوغديدي الجورجية في عام 2020، وبحسب تقارير إعلامية محلية، كان الجاني مسلحا ببندقية آلية وقنبلة يدوية، وقام باحتجاز موظفي البنك وعملائه "رهائن".