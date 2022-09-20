اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان: لدينا 85 ألف طبيب وقرار وقف التكليف تأخر كثيرا

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:34 ص
نقابة أطباء الأسنان: لدينا 85 ألف طبيب وقرار وقف التكليف تأخر كثيرا الدكتور حسين عبد الهادي وكيل النقابة العامة لأطباء الاسنان
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور حسين عبد الهادي، وكيل النقابة العامة لأطباء الاسنان، أن قرار تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض وفقا لاحتياج بداية من 2025 تأخر كثيرا، رغم علمهم بإلغاء التكليف من عام 2018، مشيرا إلى أن كان هناك محاولات لإلغاء القرار.
 
وأوضح الدكتور حسين عبد الهادي، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن ضحايا هذا القرار سيكون دفعتين أو ثلاث دفعات هم الذين سيتأثرون بالقرار، لافتا إلى أن هذا القرار كان طبقا لتقدير خاطئ ووجود أعداد كبيرة لأطباء اسنان في الـ8 سنوات الماضية.
 
وتابع: "آخر تحديث لنا وصلنا له 85 الف طبيب اسنان وحذرنا من هذا العدد الكبير وعدم استيعاب سوق العمل له"، مؤكدا أن عدد أطباء الأسنان زاد الضعف منذ عام 2013 حتى الآن وهذه الأعداد تخطت النسب العالمية.

اطباء الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

وقف تكليف الاطباء



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