مقتل شخصين وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء اجتياح إعصار نانمادول لأرخبيل اليابان

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه بعد تحرك الإعصار على طول ساحل بحر اليابان، تحرك نانمادول عبر المنطقة الشمالية الشرقية لأكبر جزيرة رئيسية في البلاد "هونشو" في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من رياح عاتية وموجات مد عالية وانهيارات أرضية محتملة في المناطق التي ضربتها بالفعل أمطار غزيرة.

ويعد الإعصار ال(14) لهذا الموسم من أقوى العواصف التي شهدتها البلاد على الإطلاق لدى وصوله منطقة كيوشو الجنوبية الغربية أمس، حيث حمل معه رياحا غير مسبوقة وأمطارا غزيرة.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية استمرار انقطاع التيار عن أكثر من 100 ألف منزل حتى الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي لليابان).

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية سرعة رياح تصل إلى 108 كيلومترات في الساعة في شمال شرق اليابان وموجات يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار غرب اليابان.

ومن المتوقع هطول أمطار تصل إلى 80 مليمترا خلال 24 ساعة حتى ظهر غد الأربعاء وسط وشرق اليابان، بما في ذلك العاصمة طوكيو، و 60 مليمترا في الشمال الشرقي.