مصرع طالبة بالفرقة السادسة بكلية الطب ببنها عقب سقوطها من أعلى سطح منزلها

القليوبية - إبراهيم سالم

لقت طالبة بالفرقة السادسة بكلية الطب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مصرعها عقب سقوطها من أعلى سطح منزلهم بالطابق الخامس، جرى نقل الجثة لمستشفى كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وسؤال أهلية المتوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغا من مستشفى كفر شكر المركزي، باستقبال جثة طالبة بالفرقة السادسة بكلية الطب، إثر سقوطها من الطابق الخامس ووفاتها على الفور.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "ش م ج"، 25 سنة، إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلهم بمنطقة أتريب دائرة القسم، وبسؤال أهلية المتوفاة تبين أنها كانت تعاني من مرض نفسى، وسبق دخولها لأحد المصحات النفسية الخاصة للعلاج، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.