مستشفى طيبة بالأقصر تطلق فعاليات مبادرة "ولادة طبيعية بدون ألم"

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "ولادة طبيعية بدون ألم"، وذلك ضمن توجه الدولة نحو تقليل نسبة الولادة القيصرية، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للرعاية الصحية لتشجيع الأمهات على الولادة الطبيعية، والتحذير من الزيادة "غير المبررة" لمعدلات "الولادة القيصرية" بجمهورية مصر العربية.

وقال فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تهدف الحملة إلى الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، حيث أنه من مميزات الولادة الطبيعية ما يلي:- (تعافى الأم بشكل أسرع من الولادة القيصرية - تعتبر الولادة الطبيعية أقصر وأسهل من القيصرية - الولادة الطبيعية أكثر أماناً للطفل)، ومن نتائج الحملة نجاح أطباء النساء والتوليد بالتعاون مع الفريق الطبي من أطباء التخدير، في إجراء أول حالتين لولادة طبيعية بدون ألم بدلاً من الولادة القيصرية غير المبررة وذلك بتكلفة 300 جنية فقط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقد شارك في إطلاق حملة "ولادة طبيعية بدون ألم"، كل من الدكتور إسلام محمود العسيري المدير الطبي بمستشفى طيبة، والدكتورة أميمة عبدالخالق مدني رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتورة دينا السيد ابراهيم استشارى التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، والدكتورة/ أميرة السيد فراج – مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال، وأجرى عمليات الولادة الطبيعية بدون ألم الفريق الطبي المكون من الدكتورة أميمة عبدالخالق مدني استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور أيمن طايع طبيب مقيم النساء والتوليد، والدكتورة دينا السيد ابراهيم استشاري التخدير، والدكتور أحمد سعودي استشاري التخدير، والدكتور سليمان القاضي أخصائي التخدير، والدكتور حازم مصطفى أخصائي التخدير، والدكتور عبد الفتاح عبد الراضي أخصائي أطفال مبتسرين، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من التالى:- (هاجر محمد محمد - بسمة حسين - حليمة عبد الدايم - ليلى عبدالفتاح).