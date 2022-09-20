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مستشار الرئيس للصحة: توطين صناعة الأطراف الصناعية فكرة رائعة لها مردود كبير

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:13 م
مستشار الرئيس للصحة: توطين صناعة الأطراف الصناعية فكرة رائعة لها مردود كبير الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية
محمد شرقاوى

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تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية، قائلا: "التوجيه بتوطين هذه الصناعة بأعلى مستوى شيء رائع للغاية، وبإذن الله يكون لهذا الأمر مردود كبير".
 
وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن مصر ترصد الأعداد التي في حاجة إلى أطراف صناعية، لمعرفة احتياجاتها، مشيرًا إلى أن تصنيع الأطراف الصناعية تشترك فيه الكثير من الجهات على مستوى الدولة.
 
وأشار إلى أن أى شخص يفقد أحد أطرافه يكون فى حاجة إلى معالج نفسى ومعالج اجتماعى، لأن فقدان اليد أو القدم أو أحد الأطراف في حاجة إلى رعاية كبيرة من كافة النواحى.
 
ولفت إلى أن الأطراف الصناعية تحتاج إلى صيانة مستمرة، وهذا الأمر عبارة عن عملية معقدة، وفى حاجة إلى كواد طبيبة مدربة على أعلى مستوى.

عوض تاج الدين

صناعة الاطراف

نشات الديهى

الاطراف الصناعية



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