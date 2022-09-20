مسئول أسبانى: التوافق الأوروبى حول الحدود القصوي لتسعير الغاز بدأ يتشكل

فاطمة شوقى

قال وزير الدولة الأسبانى للشؤون الأوروبية، باسكوال نافارو ريوس إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تقترب من الاتفاق على حدود قصوى لسعر الغاز، بهدف الاستعداد لموسم الشتاء والاتفاق على اسعار لفواتير الطاقة بعد فترةكان يُنظر فيه حتى قبل بضعة أشهر بأن مثل هذه الخطوة بدعة"، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشار فى تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، على هامش مجلس الشؤون العامة الأوروبى فى بروكسل، إلى أن مقترح تنظيم سوق الطاقة الذي قدمته المفوضية، والذي يركز من بين أمور أخرى على ترشيد الاستهلاك “يحرز تقدمًا” في المجلس. ولكنه أضاف “هناك بعض الصعوبات، فيما يتعلق بالتخفيض الإجباري للطلب في بعض الأوقات” كساعات الذروة، "لكن إسبانيا واثقة من إمكانية الموافقة عليه في 30 سبتمبر.

وأفاد بأن تحديد سقف لسعر الغاز "ليس موجودًا بالضبط " على الطاولة، "لكن إسبانيا تدعمه، وقال "يجب أن نستمر في سياسة استبدال الوقود الأحفوري بمصادر متجددة. أعتقد أن هناك توافقًا في الآراء. بعض البلدان، التي تعتمد بشكل كبير على (إمدادات) الغاز تواجه بعض الصعوبات العملية، لكنني أعتقد أن الإجماع يتشكل بالفعل على هذه السلسلة من الإجراءات".