مدارس ونوادى ووحدات صحية.. شاهد مشروعات حياة كريمة فى 8 محافظات.. صور

نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جهود محافظات: "كفرالشيخ وبنى سويف وسوهاج والمنوفية وأسوان والقليوبية والفيوم والغربية" للانتهاء من المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحقيق حياة أفضل للمواطنين بها.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بمختلف قرى ومراكز المحافظات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، على أن يتم على الفور دخول أى مشروع يتم الانتهاء منه للخدمة حتى يلمس المواطنين حجم الجهود، ويجنوا ثمار هذه النجاحات.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أكدت استمرار الأعمال فى جميع المحافظات من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تعد مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادى والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

ولفتت الوزارة فى وقت سابق، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تتضمن تنفيذ 30 ألف مشروع رئيسى وفرعى على مستوى مختلف القطاعات، لاسيما شبكات الصرف الصحى، ومياه الشرب، والغاز الطبيعى، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والرى والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعى، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.