اليوم السابع
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محافظ المنيا يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:55 م
محافظ المنيا يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد محافظ المنيا يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد
المنيا- حسن عبد الغفار

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استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، حمدي السيد إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بمحافظة المنيا.

رحب المحافظ بوكيل الوزارة الجديد، متمنيا له التوفيق في مهام عمله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة ولجميع عناصر العملية التعليمية، والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى تقديم جميع الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بقطاع التعليم بمحافظة المنيا.

وناقش المحافظ مع وكيل وزارة التربية والتعليم عددا من الملفات الهامة بقطاع التعليم في مقدمتها، الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد وأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمدارس.


محافظ المنيا

اللواء أسامة القاضي

المنيا

اخبار المنيا



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