متحدث الكهرباء: هدفنا أن تكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة

الأمير نصرى

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن لدى الوزارة لدينا خطوات فى ترشيد استهلاك الكهرباء، وهى تخفيض الإضاءة وخاصة الكهرباء الزائدة على الاحتياج، والتأكيد على ضبط حرارة التكييف بألا تكون أقل من 25 درجة.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم عمل إجراءات أخرى ما بين البترول والكهرباء فى زيادة الاعتماد على المازوت بدلا من جزء من الغاز الطبيعى، للاستفادة منه وتصديره كعائد اقتصادى يعود على الدخل القومى.

وأوضح أن احتياطى الكهرباء لدينا تخطى 15 ألف ميجاوات، ما يسمح بالاعتماد على الوحدات ذات الكفاءة الأعلى والخاصة بمحطات سيمينز، كما قمنا بتطوير شبكات الكهرباء، مضيفا أن الرؤية السياسية أن تكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.

تابع: الاحتياطى من الكهرباء سمح لمصر أن تقوم بعملية ربط ما بين الدول كالأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء خط ربط ما بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة المختلفة وهو أقوى خط ربط إلى الآن، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع اليونان وقبرص.

وأكد أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة زاد، كما تهتم أوروبا بالربط مع مصر للحصول على الطاقة وخاصة من المصادر المتجددة، ولدينا إنتاج ما يقرب من 7 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة، كما أعددنا خطة مستقبلية لنسبة المشاركة فى الطاقة المتجددة بحوالى 42 % .