مبادرات عززت صحة المصريين بـ 270 مليار جنيه.. تعرف عليها (إنفوجراف)

اهتمام كبير توليه الدولة المصرية لقطاع الصحة لذا تعمل في اتجاهين في هذا الملف وهما، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

ووجهت الدولة 270 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.

وأطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات، منها الاهتمام بصحة المرأة المصرية، ومبادرة لصحة المرأة وصحة الجنين، ومبادرة لاكتشاف ضعف السمع وعلاجهم في نهاية 2019، ثم مبادرة للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم في عام 2020 الموجهة لطلاب المدارس.. ونرصد أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها: