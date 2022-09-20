اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:14 م
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مايا مرسى تشيد بتعيين شيخ الأزهر لسيدة بمنصب مستشارة: القرارا الأول من نوعه

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:05 م
مايا مرسى تشيد بتعيين شيخ الأزهر لسيدة بمنصب مستشارة: القرارا الأول من نوعه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب لتكليف الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، بمنصب مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين.
 
وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس ، إن هذه تعد هى المرة الأولى التي يتم فيها تعيين سيدة في منصب مستشار لشيخ الأزهر.
 
يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرر تعيين الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، في منصب مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين.
 
وتشغل الدكتورة نهلة الصعيدي منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.
 
 
 

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