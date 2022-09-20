لأولياء الأمور.. تسدد مصروفات المدارس على 3 أقساط فى أكتوبر ويناير ومارس

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى، طرق سداد أولياء الأمور مصروفات العام الدراسى الجديد:
ـ تحصل المصاريف الدراسية على 3 أقساط.
ـ القسط الأول في أكتوبر 2022.
ـ القسط الثاني يناير 2023.
ـ القسط الثالث مارس 2023.
ـ تسدد الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
ـ متاح سداد المصروفات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.
ـ يتاح للطالب أيضا تسجيل المصروفات بمكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية.
ـ يسدد الطالب الرسوم بموجب الرقم القومي للطالب.
ـ تسدد الرسوم على خدمات فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن – أمان.
ـ متاح أيضا سدادها عبر خدمات "مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل – أموال".
ـ يتاح سداد المصروفات أيضا عبر البرابط التالى "https://eps.emis.gov.eg/"
- بالنسبة لمصروفات المدارس الرسمية للغات تسدد كالتالى.
- القسط الأول فى أول أكتوبر ويمثل 50%.
- القسط الثانى فى أول يناير المقبل بواقع 30%.
- القسط الثالث فى مارس 2023 ويمثل 20%.
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