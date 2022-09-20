قاتل شاب بمدينة 6 أكتوبر يجرى معاينة لكيفية ارتكابه الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى المتهم بقتل شاب في مدينة 6 أكتوبر، معاينة لكيفية ارتكابه الجريمة، وشرح لرجال المباحث كيف استدرج القتيل بحجة شراء كمية من الخردة، وانتهز فرصة مرورهما بمنطقة خالية من المارة، وسدد له عدة طعنات، ثم أوضح كيفية إلقاءه الجثة بمكان العثور عليها، بجانب الطريق، واستيلائه على التروسيكل والهرب.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، أنه قرر التخلص من القتيل لسرقة التروسيكل الخاص به وبيعه، ووضع مخطط لاستدراجه، فطلب منه اصطحابه لشراء كمية من الخردة، واستقل التروسيكل بصحبته، وانتهز فرصة مرورها بمنطقة خالية من المارة، واعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، ثم ألقى الجثة بجانب الطريق، واستولى على التروسيكل وفر هاربا.

وأرشد المتهم عن التروسيكل المسروق، وتم ضبطه، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، فوجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم، وسرعة القبض عليه. بإجراء التحريات بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، تبين أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، حيث طلب من المجني عليه اصطحابه لشراء كمية من الخردة، ثم غافله وسدد له طعنات، وسرق التروسيكل وفر هاربا.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.