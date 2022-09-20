غلق وتشميع محلين يُستخدما مركزا للدروس الخصوصية فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شن مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، صباح اليوم الثلاثاء، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية نطاق المدينة.

أشار اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، إلى أن الإدارات التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد تمكنت من غلق وتشميع محلين بمحيط منطقة مساكن محمد علي، جرى تحويلهما إلى مركز للدروس الخصوصية، مؤكدًا على أنه جرى اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المركز، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

وأكد على أنه سيجرى غلق وتشميع أي مركز للدروس الخصوصية، وتحرير محضر ضد المخالف وإحالة الواقعة للنيابة لإتخاذ إجراء قانوني من غرامة وخلافه، مطالبًا المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، لافتًا إلى أن أولياء الأمور يقع عليهم دور كبير في الحد من ظاهرة الدروس والقضاء عليها تمامًا، والحفاظ على سلامة أولادهم وذلك بعدم الذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية التي تحوي تجمعات ولا تتبع الإجراءات الإحترازية والوقائية.