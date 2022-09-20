غلق وتشميع محلين يُستخدما مركزا للدروس الخصوصية فى بورسعيد.. صور

شن مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، صباح اليوم الثلاثاء، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية نطاق المدينة.
أشار اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، إلى أن الإدارات التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد تمكنت من غلق وتشميع محلين بمحيط منطقة مساكن محمد علي، جرى تحويلهما إلى مركز للدروس الخصوصية، مؤكدًا على أنه جرى اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المركز، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.
وأكد على أنه سيجرى غلق وتشميع أي مركز للدروس الخصوصية، وتحرير محضر ضد المخالف وإحالة الواقعة للنيابة لإتخاذ إجراء قانوني من غرامة وخلافه، مطالبًا المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، لافتًا إلى أن أولياء الأمور يقع عليهم دور كبير في الحد من ظاهرة الدروس والقضاء عليها تمامًا، والحفاظ على سلامة أولادهم وذلك بعدم الذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية التي تحوي تجمعات ولا تتبع الإجراءات الإحترازية والوقائية.
السناتر ببورفؤاد
السبوره داخل السنتر
تشميع وإغلاق
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