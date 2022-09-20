"عين شمس" تحتفل غدا باليوم العالمى لـ"ألزهايمر" وتضيئ مبانيها بـ"البنفسجى"

كتب محمود راغب

تحتفل جامعة عين شمس غدا باليوم العالمى لألزهايمر والذى يوافق 21 من سبتمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود.أسامة منصور القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتى احتفالية جامعة عين شمس وكلية الطب باليوم العالمى لألزهايمر، بإضاءة الجامعة والكلية باللون البنفسجي وهو اللون المميز لمرض ألزهايمر.

وتتضمن الفاعليات عقد ندوة توعوية لمنسوبي الجامعة للتعريف بمرض الألزهايمر وأعراضه وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه والتعامل مع المرض في الحالات المبكرة، يحاضر فيها د. طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي بكلية الطب، ود.محمد شوقي أستاذ طب وصحة المسنين بكلية الطب.

وقال الدكتور طارق عكاشة، إن الخرف مجموعة من الأمراض التي تصيب الإنسان وتؤدى إلى التدهور في الوظائف المعرفية مثل الانتباه والتركيز والذاكرة، ويعد مرض ألزهايمر أحد أنواع الخرف و60٪ من الخرف سببه ألزهايمر و40٪ أسباب أخرى.

ويعد مرض ألزهايمر من أكثر الأمراض شيوعا، وإثارة للقلق مع التقدم فى العمر، خاصة فى غياب أى عقار شاف للقضاء عليه . وقد سمي مرض ألزهايمر - باسم العالم الألماني ألويس ألزهايمر الذى اكتشفه عام 1906.

وقالت الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية، إن احتفال هذا العام بعنوان "تعرف على ألزهايمر -ما بعد التشخيص"، لذلك كانت فكرة تنظيم تلك الندوة و ذلك للتوعية بالأعراض المبكرة وأهمية الوقاية من المرض و في نفس الوقت الحد من الفزع منه.

وأشارت سويد إلى أن من يعانون من بعض الأعراض سيتم متابعتهم لاحقا من قبل د.هبة توفيق أستاذ طب المسنين في معمل المهارات الذهنية في مستشفي المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس.