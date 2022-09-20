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ضبط 150 بطارية دراجة بخارية تسبب أعطال لمستخدميها فى بورسعيد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:49 ص
ضبط 150 بطارية دراجة بخارية تسبب أعطال لمستخدميها فى بورسعيد دراجة بخارية
بورسعيد - محمد عزام

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، للرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع للمواطنين.

 

أشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 150 بطارية دراجة بخارية مجهولة المصدر وبدون بيانات المنشأ وغير مدون عليها المكونات أو الإنتاج، وذلك داخل أحد المخازن غير المعلن عنها بمنطقة الجميل فى حى الزهور، مما يتسبب فى أعطال لمستخدميها نتيجة عدم جودتها.

 

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وحُرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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