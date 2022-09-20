ضبط وتحرير 22 محضر ومخالفة متنوعة داخل المخابز والأسواق بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية فى تحرير 22 محضر ومخالفة متنوعة داخل المخابز والأسواق، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية وجودة الإنتاج وضبط الأسعار.



وفي هذا الصدد قامت إدارة تموين مركز ومدينة الزينية بحملة تموينية، مما أسفر عن تحرير عدد 10 مخالفات تموينية شملت فى المخابز البلدية ما يلي: (2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية - 2 إنتاج خبز ناقص عن الوزن القانوني - 1 عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين)، وفى الأسواق ما يلي:- (1 ضبط سلع منتهية الصلاحية عبارة عن عدد 130 كيس مقرمشات بطاطس وكراتيه أحجام مختلفة - 2 عدم الإعلان عن الأسعار - 2 عدم الاحتفاظ بشهادة صحية)، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وفى نفس السياق، تنفيذاً للتوجيهات بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق، حيث أسفرت عن ضبط عدد 2 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط عدد 2 مخالفة خبز ناقص الوزن، وضبط مخالفة عدد 3 شيكارة دقيق بلدي مخابز بإحدى مطاحن الغلال وضبط عدد 5 مخالفات عدم الإعلان عن الاسعار، وضبط عدد 2 مخالفة عدم وجود شهادة صحية.



وكان قد نجح رجال مديرية تموين الأقصر، من إحباط محاولة تهريب دقيق مخابز مدعم بإجمالى 4 أطنان من الدقيق المدعم بنطاق مركز ومدينة إسنا، حيث ورد معلومات للدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، عن قيام أحد متعهدي الدقيق بالتلاعب في كميات الدقيق المدعم عن طريق الاتفاق مع أصحاب المخابز لتجميع كميات الدقيق المدعم وإعادة بيعها في السوق السوداء.



وتم على الفور تشكيل لجنة مكبرة من ديوان عام المديرية وإدارة تموين إسنا وضبط سيارة محملة بـ 4 أطنان من الدقيق المدعم بإحدى الطرق الزراعية الخاصة بمحصول قصب السكر بمدخل قرية توماس 3 بمركز إسنا، وتم التحفظ على السيارة بما عليها من مضبوطات وعرض المتهم على النيابة العامة، وتحرر عن ذلك محضر رقم 18220 لسنة 2022 جنح مركز إسنا، كما تم تحرير إجمالي عدد 41 محضر ومخالفة تموينية خلال 24 ساعة.



حملات على المخابز فى الأقصر



ضبط 130 كيس مقرمشات بطاطس وكراتيه منتهية الصلاحية



ضبط مخالفة عدد 3 شيكاره دقيق بلدي مخابز باحدي مطاحن الغلال



