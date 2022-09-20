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صحة بورسعيد بدء العمل بوحدة اليقظة الدوائية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:54 م
صحة بورسعيد بدء العمل بوحدة اليقظة الدوائية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية جانب من اللقاء
بورسعيد محمد فرج

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وجه الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية، ببدء العمل بوحدة اليقظة الدوائية، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.
 
جاء ذلك تطبيقا لعلم اليقظة الدوائية وأنشطته وممارساته لجميع مقدمى الخدمات الصحية بمستشفيات وزارة الصحة التابعة لبرامج الصحة العامة والمبادرات القومية. 
 
وأشار أبو هاشم، أن المبادرات القومية تصبح جزءا من الممارسة اليومية، وكذلك الإبلاغ عن الآثار العكسية الناتجة عن المستحضرات الصيدلية المستخدمة، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.
 
 

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