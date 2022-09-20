اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:41 م
أكرم القصاص
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شركة "بيبسيكو" الأمريكية توقف إنتاجها بشكل كامل فى روسيا

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:30 م
شركة "بيبسيكو" الأمريكية توقف إنتاجها بشكل كامل فى روسيا مشروبات غازية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية ، اليوم الثلاثاء، أن شركة بيبسيكو الأمريكية متعددة الجنسيات للمشروبات الغازية، أوقفت إنتاجها بشكل كامل في روسيا، على خلفية العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

ووفقا للمتحدث الرسمي للشركة الأمريكية، فإن القرار كان تماشيا مع القرارات التي اتخذت في مارس الماضي.

وأوضحت الوكالة الروسية أن إعلان الشركة في ذلك الوقت لم يتضمن تعليقا بشأن مستقبل مبيعات الشركة في روسيا، إلا أنه لا يزال من الممكن العثور على المشروبات من الشركة المصنعة على أرفف المتاجر في روسيا.

وكانت روسيا ، حتى العام الماضي، تعد ثالث أكبر سوق للشركة بعد الولايات المتحدة والمكسيك.

 


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