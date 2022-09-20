شركة "بيبسيكو" الأمريكية توقف إنتاجها بشكل كامل فى روسيا

ووفقا للمتحدث الرسمي للشركة الأمريكية، فإن القرار كان تماشيا مع القرارات التي اتخذت في مارس الماضي.

وأوضحت الوكالة الروسية أن إعلان الشركة في ذلك الوقت لم يتضمن تعليقا بشأن مستقبل مبيعات الشركة في روسيا، إلا أنه لا يزال من الممكن العثور على المشروبات من الشركة المصنعة على أرفف المتاجر في روسيا.

وكانت روسيا ، حتى العام الماضي، تعد ثالث أكبر سوق للشركة بعد الولايات المتحدة والمكسيك.