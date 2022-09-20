ساعة "بيج بن" تكرم الملكة اليزابيث بـ96 دقه خلال المراسم الجنائزية.. فيديو

دقت ساعة بيج بن التي تعد جزءًا من قصر ويستمنستر في لندن مرة كل دقيقة لمدة 96 دقيقة خلال جنازة الملكة اليزابيث الثانية حيث - ترمز إلى 96 عامًا من حياة الملكة.
As Big Ben tolled, Her Majesty The Queen’s coffin made its final journey through London.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022
From Westminster Abbey, along Horse Guards, down the Mall to Wellington Arch, the Procession included detachments from British and Commonwealth Armed Forces. pic.twitter.com/JYb4BZFeGZ
بينما كان تابوت الملكة يشق طريقه من وستمنستر هول إلى وستمنستر آبي خلال رحلته في مراسم الدفن ثم إلى هايد بارك إلى جنة ، ورحلته الأخيرة عبر لندن ، دقت أجراس الساعة.
وقالت نورا أودونيل مذيعة أخبار سي بي إس ، بينما وصل الملك تشارلز الثالث والأمير ويليام إلى مراسم الجنازة: "بيج بن ترن خلفنا ، وستسمع ذلك كل دقيقة".
في الساعة 11:55 صباحًا ، قرع الجرس للإشارة إلى دقيقتين من الصمت على مستوى البلاد تكريمًا للملكة.
يوم الأحد ، قبل يوم واحد فقط من الجنازة ، واجه الجرس "مشكلة فنية بسيطة" ، لكن مسؤولي البرلمان كانوا واثقين من أنه سيتم إصلاحه من أجل الموكب ، حسبما أفادت بي بي سي نيوز.
عندما توفي والد الملكة إليزابيث الثانية ، الملك جورج السادس ، في عام 1952 ، قرع الجرس 56 مرة - مرة واحدة لكل عام من حياته. في ذلك الوقت ، تم ضرب الجرس يدويًا من قبل فريق يضم رون ويتي ، قال صانع الساعات المتقاعد ، البالغ من العمر الآن 92 عامًا ، إن رئيس London Dent ، الذي صنع ساعة Big Ben ، قام بالعد التنازلي للثواني للرنين التالي.
قال ويتي: "عندما كانت هناك 10 ثوانٍ على الانطلاق ، وعندما وصلنا إلى خمسة ، كان يذهب ، خمسة ، أربعة ، ثلاثة ، اثنان ، واحد ، "ونتركها لقد كانت الطريقة التي تم بها العمل صعبه للغاية ، لكن هذا كان الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به."
بالنسبة لجنازة الملكة إليزابيث الثانية ، حرص فريق إشارات الجيش على أن تسير الإجراءات في الوقت المحدد - حتى الثانية ، حسبما قال الجيش البريطاني حيث لم يقتصر الأمر على دقات ساعة بيج بن على تحديد الوقت خلال الجنازة ، ولكن إطلاق النار يمثل بداية ونهاية موكب الجنازة.
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