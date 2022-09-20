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ساعة "بيج بن" تكرم الملكة اليزابيث بـ96 دقه خلال المراسم الجنائزية.. فيديو

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:40 ص
ساعة "بيج بن" تكرم الملكة اليزابيث بـ96 دقه خلال المراسم الجنائزية.. فيديو جنازة الملكة اليزابيث
كتبت نهال أبو السعود

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دقت ساعة بيج بن التي تعد جزءًا من قصر ويستمنستر في لندن مرة كل دقيقة لمدة 96 دقيقة خلال ‏جنازة الملكة اليزابيث الثانية حيث - ترمز إلى 96 عامًا من حياة الملكة.‏
 
بينما كان تابوت الملكة يشق طريقه من وستمنستر هول إلى وستمنستر آبي خلال رحلته في مراسم الدفن ‏ثم إلى هايد بارك إلى جنة ، ورحلته الأخيرة عبر لندن ، دقت أجراس الساعة.‏
 
وقالت نورا أودونيل مذيعة أخبار سي بي إس ، بينما وصل الملك تشارلز الثالث والأمير ويليام إلى مراسم ‏الجنازة: "بيج بن ترن خلفنا ، وستسمع ذلك كل دقيقة".‏
 
في الساعة 11:55 صباحًا ، قرع الجرس للإشارة إلى دقيقتين من الصمت على مستوى البلاد تكريمًا ‏للملكة.‏
 
يوم الأحد ، قبل يوم واحد فقط من الجنازة ، واجه الجرس "مشكلة فنية بسيطة" ، لكن مسؤولي ‏البرلمان كانوا واثقين من أنه سيتم إصلاحه من أجل الموكب ، حسبما أفادت بي بي سي نيوز.‏
 
عندما توفي والد الملكة إليزابيث الثانية ، الملك جورج السادس ، في عام 1952 ، قرع الجرس 56 مرة - ‏مرة واحدة لكل عام من حياته. في ذلك الوقت ، تم ضرب الجرس يدويًا من قبل فريق يضم رون ويتي ، ‏قال صانع الساعات المتقاعد ، البالغ من العمر الآن 92 عامًا ، إن رئيس ‏London Dent‏ ، الذي صنع ‏ساعة ‏Big Ben‏ ، قام بالعد التنازلي للثواني للرنين التالي.‏
 
قال ويتي: "عندما كانت هناك 10 ثوانٍ على الانطلاق ، وعندما وصلنا إلى خمسة ، كان يذهب ، خمسة ، ‏أربعة ، ثلاثة ، اثنان ، واحد ، "ونتركها لقد كانت الطريقة التي تم بها العمل صعبه للغاية ، لكن هذا كان ‏الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به."‏
 
بالنسبة لجنازة الملكة إليزابيث الثانية ، حرص فريق إشارات الجيش على أن تسير الإجراءات في الوقت ‏المحدد - حتى الثانية ، حسبما قال الجيش البريطاني حيث لم يقتصر الأمر على دقات ساعة بيج بن على ‏تحديد الوقت خلال الجنازة ، ولكن إطلاق النار يمثل بداية ونهاية موكب الجنازة.‏
 
 
 

مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

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