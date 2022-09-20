رفع أولى جلسات محاكمة طبيب الإعلامى وائل الإبراشي بتهمة الإهمال للقرار

كتب أحمد إسماعيل

رفعت منذ قليل الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو عشرة ونصف اليوم الثلاثاء أولى الجلسات لإعادة محاكمة الدكتور شريف عباس المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشى، لاتهامه بالتسبب بالإهمال في علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب في وفاته، للقرار.

ومن جانبها قالت زوجة الإبراشى في تصريحات صحفية أنهم طلبوا استدعاء الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا للاستماع لشهادته ورفضت التحدث عن باقي تفاصيل الجلسة تاركة ذلك لمحاميها جميل سعيد، فيما رفض محاميها التحدث لوسائل الإعلام عن تفاصيل الجلسة.

وكان تقدم جميل سعيد المحامي بالنقض، وكيلًا عن أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بالطعن بالاستئناف على قرار النيابة العامة، أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ المقدم من زوجة الراحل ضد الدكتور شريف عباس المعالج للإعلامي الشهير، والتي انتهت النيابة العامة إلى حفظ القضية.

وأوضح جميل سعيد، أن جهات التحقيق قبلت الاستئناف بالطعن، وأرسلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى مختصة في محكمة الجنايات لنظر القضية.

وكانت سحر أحمد أرملة المرحوم الإعلامي وائل الإبراشي، تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الطبيب المعالج للراحل، وذلك بتهمة الإهمال في علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب في وفاته.

وذكرت أرملة المرحوم الإعلامي وائل الإبراشي في بلاغها ضد الطبيب المعالج، صاحب مركز الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، بأن الطبيب اغتال المرحوم وائل الإبراشي على سند من القول: جريمة قتل مكتملة الأركان راح ضحيتها الإعلامي المرحوم وائل الإبراشي ارتكبها الطبيب مع سبق الإصرار والترصد، حيث خدع الطبيب المبلغ ضده المرحوم وائل الإبراشي، بأن لديه أقراص سحرية اكتشفها تشفي من كوفيد خلال أسبوع، وأقنعه بأن يعالجه في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى لن يستطيع أن يفعل له شيء زيادة.