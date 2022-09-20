رئيس مجلس مدينة بورفؤاد: رفع كفاءة المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، خلال تصريحات صحفية، أن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لرفع كفاءة المدارس استعداداً لاستقبال العام الدراسي 2022-2023.

وأضاف عامر أنه قام بتشكيل لجنة تضمنت إدارات "الهندسية والطرق والصرف الصحي والكهرباء وتحسين البيئة والحدائق والقوارض والحشرات والعلاقات العامة والمتابعة" للتأكد من مدى الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسى لتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحى لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعى .

وتابع عامر، أن إدارة تحسين البيئة قامت بحملة مكثفة استهدفت مدارس بورفؤاد الثانوية بنات ومدرسة الشهيد محمود أبو جمرة الفنية الصناعية المتقدمة بنين والمدرسة البحرية الثانوية الصناعية بنين لمتابعة كافة التجهيزات والإستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفى ذات السياق، أكد بأنه تم تنفيذ خطة عمل من خلال تواجد عمال النظافة للقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع تراكمات الرمال ونزع الحشائش بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكى التابعة لمجلس المدينة وجاري استكمال العمل بالمناطق المحيطة.

ومن جانبه، أكد أن هناك عملية إحلال وتجديد لحاويات القمامة الحديدية بأخرى بلاستيكية صديقة للبيئة، تيسيراً على الطلاب حتى يتسنى لهم وضع القمامة بداخلها، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة النقل الميكانيكي والدفع بسيارات جمع القمامة والمرور بشكل يومى خلال جميع ورديات العمل لتفريغ محتويات الصناديق إلى جانب التنسيق مع إدارة القوارض والحشرات بتكثيف المرور اليومى والقيام بعملية تعقيم وتطهير الصناديق أولاً بأول.

ومن جهة أخرى، وجه عامر الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة بالمرور اليومى على مدارس المدينة وتذليل كافة العقبات ومتابعة استعدادات كافة المدارس لتوفير بيئة صحية وحضارية داخل المؤسسات التعليمية بمدينة بورفؤاد، مؤكداً استمرار الدعم بما يحقق أفضل مناخ تعليمى لأبنائنا الطلاب بما يتلائم مع تنمية مهاراته التعليمية والتثقيفية تزامناً مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة فى كافة القطاعات.