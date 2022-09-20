اليوم السابع
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رئيس الوزراء الروسى: عجز الميزانية سيصل إلى 2% فى عام 2023

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 04:29 م
رئيس الوزراء الروسى: عجز الميزانية سيصل إلى 2% فى عام 2023 رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
وكالات

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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الثلاثاء، إن عجز الميزانية سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يتقلص إلى 0.7% في عام 2025.
 
وفي تصريحات بثها التلفزيون، قال ميشوستين إن العجز في الميزانية سيتم تغطيته بشكل أساسي عن طريق الاقتراض.
 
 
وقدر ميشوستين الإيرادات الحكومية بحوالي 26 تريليون روبل (433.6 مليار دولار) مقابل إنفاق يصل إلى 29 تريليون روبل في عام 2023 (483.7 مليار دولار).

وقال إن العجز الحكومي سيصل إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لينخفض إلى 0.7 % في عام 2025.

 

 


روسيا

الاقتصاد الروسى

ميخائيل ميشوستين

عجز الموازنة فى روسيا



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