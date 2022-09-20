رئيس الوزراء الروسى: عجز الميزانية سيصل إلة 2% في عام 2023

وكالات

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الثلاثاء، إن عجز الميزانية سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يتقلص إلى 0.7% في عام 2025.

وفي تصريحات بثها التلفزيون، قال ميشوستين إن العجز في الميزانية سيتم تغطيته بشكل أساسي عن طريق الاقتراض.

وقدر ميشوستين الإيرادات الحكومية بحوالي 26 تريليون روبل (433.6 مليار دولار) مقابل إنفاق يصل إلى 29 تريليون روبل في عام 2023 (483.7 مليار دولار).