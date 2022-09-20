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رئيس الاتحاد السويسري: لا نقدم أى دعم عسكري لأى أطراف النزاعات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:42 م
رئيس الاتحاد السويسري: لا نقدم أى دعم عسكري لأى أطراف النزاعات اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس الاتحاد السويسري إجناسيو كاسيس أن بلاده ملتزمة بوضعها المحايد ولن تقدم دعمًا عسكريًا لأي من الأطراف المشاركة في النزاعات، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الاتحاد السويسري خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سويسرا دولة محايدة وهذا يعني أننا نحترم بشدة الحق في الحياد المنصوص عليه في القانون الدولي العام.

وتابع رئيس الاتحاد السويسري: لسنا متورطين في صراعات ولا نقدم أي دعم عسكري لأي من أطراف النزاع ولا شيء يمكن أن يغير هذا أو يجعله موضع تساؤل، واالحياد لا يعني اللامبالاة وعدم التضامن.

 


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