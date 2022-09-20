اليوم السابع
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دراجات هوائية للأسر المسجلين لدى صندوق تكريم شهداء ومصابى العمليات الحربية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 04:23 م
دراجات هوائية للأسر المسجلين لدى صندوق تكريم شهداء ومصابى العمليات الحربية مبادرة الدراجات
كتب مدحت وهبة

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أعلنت   وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق  تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم عن طرح دراجات هوائية للأسر المسجلين لدى الصندوق، والتى تأتى ضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة. 

سعر الدراجة الجبلى 1894

الدراجة بدون شحن 947

الدراجة بالشحن 1072

ويدعم صندوق تكريم الشهداء وأسرهم كل أسرة من المسجلين لدى الصندوق بتحمل ٥٠% من قيمة الدراجة وآخر موعد للسداد والاشتراك غدا الأربعاء، وتتقدم وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تكريم الشهداء وأسرهم يالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على دعمها لأسر الشهداء والمصابين. 

 
دراجات هوائية
دراجات هوائية
جانب من الدراجات
تفاصيل مبادرة الدراجات 

 


التضامن

وزارة الشباب

دراجات هوائية للأسر المسجلين لدى صندوق تكريم شهداء

مصابى العمليات الحربية والإرهابية



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