اليوم السابع
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خبير ملكى: ميجان ماركل طلبت اجتماع شخصى مع الملك تشارلز قبل عودتها لأمريكا

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:58 م
خبير ملكى: ميجان ماركل طلبت اجتماع شخصى مع الملك تشارلز قبل عودتها لأمريكا الملك تشارلز الثالث
كتب فارس البدرى

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يُزعم أن ميجان ماركل دوقة ساسكس، البالغة من العمر 41 عامًا، أرسلت رسالة إلى الملك تشارلز، ملك بريطانيا، تطلب عقد اجتماع فردى بينهما قبل أن تعود عائلة ساسكس إلى قصر مونتيسيتو فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

ميجان ماركل
ميجان ماركل

وحسب ما نقلته صحيفة "اكسبريس" عن الخبير الملكى نيل شون، قال إنه حصل على المعلومة من مصدر مقرب جداً، والذى أخبره بأن ميجان ماركل، تود مقابلة الملك الجديد فى محاولة لرأب الصدع قبل رحيلها مع الأمير هارى إلى أمريكا، وقال نيل شون عن ميجان ماركل "إنها ترغب الآن قبل أن يعودوا إلى كاليفورنيا أن يكون لديهم لقاء وجها لوجه مع الملك تشارلز الثالث".

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

وأضاف شون: "المثير للاهتمام هنا وفقًا للمصدر، أن هذا تم في خطاب رسمي، وهذه هي الطريقة التي تكتب بها للملك من خلال حقوق الملكية الخاصة به وبالطبع تم تمرير الخطاب إلى مصدره".

نيل شون
نيل شون

وتابع نيل شون "الآن كما تعلم، عليك أن تعجب بإيمان ميجان بنفسها، مهما كان رأيك"، وعن مضمون الرسالة، قال: "ستكون فرصة لتصفية الأجواء وشرح بعض الأسباب المنطقية وراء ما كانوا يفعلونه خلال العامين الماضيين".


ميجان ماركل

نيل شون

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