حياة كريمة.. نقاط إسعاف و مستشفى عام بتكلفة مليار جنيه وطاقة 267 سرير بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تشهد محافظة الفيوم، أعمال تطوير موسعة في مؤسسات قطاع الصحة بالمحافظة سواء على مستوي المستشفيات او الوحدات الصحية، حيث يتم إنشاء مستشفي عام جديد بدمو بطاقة إستيعابية تصل إلى 267 سرير موزعة علي أقسام المستشفى المختلفة بتكلفة تقارب مليار جنيه، بالإضافة لمهبط طائرات وتطوير مستشفي الصدر.

وشملت عمليات التطوير، الطابقين الأول والثاني بالمستشفي لتجهيز 134 سريرا لاستقبال المرضي منها 24 سرير عناية مركزة، وتطوير مستشفي التأمين الصحي ومصطفي الفيوم العام، كما شمل التطوير الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف حيث تم إنشاء نقطة إسعاف مطورة بقرية مطول بمركز اطسا بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

يقول الدكتور ضياء الدين إبراهيم استشاري مشروع انشاء مستشفي الفيوم العام الجديد، أن المستشفى الجديد بمنطقة دمو مقام على مساحة 41702 متر مربع، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه، وانتهاء جميع الأعمال الإنشائية بالمشروع نهاية شهر يونيو 2023، وتتميز بأعلى المعايير الفنية والهندسية لتتوافق مع معايير الكود المصري لتصميم المستشفيات وكذلك معايير هيئة الرقابة والجودة.

وتابع، المستشفى تتكون من أربعة طوابق وتضم أقساماً للطوارئ والأشعة والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي، وبنك الدم، والمعامل، وقسطرة القلب، والصيدليات، وسكن للمرضات، وسكن للطبيبات، والمغسلة، والتعقيم المركزي، وكذلك قسم الغازات الطبية، وإدارة المخلفات، والمخازن، والخدمات الكهروميكانيكية، والورش، إضافة إلى مدرسة التمريض، والمسجد، والمشرحة، والمطبخ، وتتفرد ببعض الخدمات مثل مهبط للطائرات الهليكوبتر، وجراج يسع 224 سيارة.

وأضاف، أن سعة المستشفى 267‪ سريراً، مقسمة بواقع 137سريراً للإقامة منها 5 غرف عزل، و60 سريراً للرعاية المركزة منها 6 غرف عزل و11 سريراً للعلاج الكيماوي، و31 حضّانة للأطفال المبتسرين منها 4 غرف عزل، و19 سريراً للرعاية المركزة بقسم الحروق، و9 أسرّة إقامة لقسم الحروق، كما تم إنشاء قسم كبير للعمليات يضم 6 غرف عمليات، وغرفة عمليات بقسم الجروح وغرفة عمليات للولادة القيصرية، وغرفتين للولادة الطبيعية، بالإضافة إلى قسم خاص للمناظير

وقال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تتم حاليا أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر، و تتضمن تطوير الدور الأول والثاني لتجهيز 134 سريراً لاستقبال المرضى، منها 24 سريراً عناية مركزة، وجارى العمل لاستكمال تطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفى.

أما عن مستشفي التأمين الصحي بالفيوم أكد الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير فرع هيئة التأمين الصحى بالفيوم، أن المستشفي شهدت تطورات موسعة خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تضم 402 سريرا موزعة على أقسام الاستقبال والداخلى والعناية المركزة والحضانات وغرف العمليات والغسيل الكلوي والعلاج الكيماوى، ووحدات السكتة الدماغية والرعاية القلبية والرعاية المركزة ووحدة مناظير الجهاز الهضمي والقسطرة القلبية والطوارئ والغسيل الكلوي.

وقال الدكتور محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام، أن المستشفي شهدت أعمال تطوير موسعة من بينها مبنى الباطنة والحالات الحرجة ووحدة السكتة الدماغية والرعاية المركزة لقسم القلب، وقسم الكبد والجهاز الهضمي، وقاعة التدريب، والأشعة التشخيصية، والعيادات الخارجية، ومركز أمراض الكلى، والحضّانات.

ولفت الدمرداش إلى أن المستشفى مقامة على مساحة 13231 متر مربع، منها 6 آلاف متر للمباني، ويبلغ متوسط عدد المترددين على المستشفى 44426 مريض شهرياً بالعيادات الخارجية، والمترددين على الأقسام الداخلية بالمستشفى 597 مريض، وقسم الاستقبال 32835 مريض، كما يبلغ متوسط عدد العمليات التي يتم إجراؤها شهرياً بالمستشفى 3822 عملية متنوعة، وإجراء 15 ألف إشاعة، و44 ألف تحليل.

أما عن أعمال تطوير الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف لفت الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، أنه تم تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بمطول، المقام على مساحة 2000 متر، وبلغت نسبة التنفيذ 100٪، وذلك بتكلفة إجمالية مليوني جنيه، ويستهدف المشروع تقديم خدمات الرعاية الطبية وفق معايير التأمين الصحي الشامل لأكثر من 15 ألف نسمة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تتم حاليا الأعمال الإنشائية بمشروع نقطة إسعاف مطول، المقامة على مساحة 150 متر مربع، بتكلفة 2,5 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 95%.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحرص وزارة الصحة على استمرار تقديم الخدمة الطبية للقرى النائية، من خلال إنشاء وتطوير الوحدات الصحية، وتنظيم القوافل العلاجية، معرباً عن تقديره لجهود جميع مقدمي الخدمة الطبية بالمحافظة مثل مديرية الصحة، وجامعة الفيوم، والجمعيات الأهلية.































