"حياة كريمة بإسنا وفن التعامل مع ذوى الاحتياجات" أنشطة ثقافية بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "حياة كريمة والنهوض بالريف المصرى" وأوضح محروس سعد مسئول القصر، أن هذا المشروع يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الطاقة السلبية" وأوضحت أسماء مناع مسئولة القصر، تعريف الطاقة السلبية وأنواعها وأسبابها وتأثيرها في النفس البشرية وكيفية التخلص من الطاقة السلبية، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "فن التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة" وأوضحت رشا سلامة مسئولة المكتبة، أن المعاق إنسان كسائر البشر له احاسيسه وكيانه وتفكيره وهو إنسان طموح لا يحب نظرة العطف والشفقة وهناك فن فى التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة تكون بطريقة صحيحة وسليمة وبسيطة لم يكن بها أى إساءة، وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "التنمية المستدامة" وتناول مصطفى عبد العاطى الطاهر تعريف التنمية المستدامة وخطط التنمية وأنواعها.

وأقام نادي أدب الطود ورشة عمل حول بعض الأعمال الجديدة للأدباء والشعراء بالنادي ومناقشتها وألقى الشاعر ناجي فؤاد قصيدة "نداء الحبيبه"، وتم مناقشته مع كلا من الأديب ناصر خليل والشاعر وليد الضوي والشاعر عادل دنقل، وألقى القاص محمد عبد الموجود قصة قصيرة بعنوان "بين بسط ومقام" وناقشه كلا من الدكتور بستاني النداف والشاعر عبدالغفور عبدالله والشاعر ناصر خليل ومحمد عبدالكريم وعبدالله مسعود، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري وقصيدة بعنوان "الليل وطن".

كما قدم قصر ثقافة بهاء طاهر عرض سينما أطفال لمساعدة الآخرين تنفيذ أيمن العبد، بينما أعد المركز الحضري دوري ثقافي لأطفال القرية أسئلة فى المعلومات العامة، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى نشاط قرأت لك بالمكتبة كتاب بعنوان "الرعاية الصحية والنفسية للمسنين" إلقاء على محمود، كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات فعاليات اليوم الأول لورشة تعليم الخياطة وكيفية الرسم على القماش بالألوان تنفيذ أسماء أحمد عربي، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبوالفضل محمد، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مواهب فنية ودعم المواهب الشابة قدمت الطفلة منة موهبة الإنشاد الديني وقصيدة "في حب الهادي" وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دوري ثقافي أسئلة فى المعلومات العامة أدارته أسماء محمد خليل.



فن التعامل مع ذوى الإحتياجات والتنمية المستدامة محاضرات بالأقصر



محاضرات حول حياة كريمة بقصور ثقافة الأقصر