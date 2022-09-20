حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة أو إستكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

وقامت رئاسة مركز ومدينه الإبراهيمية بإزالة فورية لمبني بالطوب الدبش خارج الحيز بناحية كفور نجم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسه مركز ومدينه أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالملاك بإزالة بالمهد على مخالفات بناحية الحرية بالملاك وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسه مركز ومدينه منيا القمح بالتصدى لحالة بناء غرفة بالطوب الدبش بقرية القراقرة التابعة للوحدة بالجديده ، وعلى الفور تم إزالة الأعمال البناء وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي الوحدة المحلية بالسعديين تم إزالة أعمال بناء مخالف على مساحة 120 متر وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف ، كما تم التصدى لمحاولة بناء مخالف بالوحده المحليه بملامس بإزالة أعمال بناء مخالف على مساحة 150متر وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بالزوامل بحملة إزالة مكبره لجمالون مخالف علي مساحة 2000 متر ، وأيضاً إزالة مبنى على مساحة 60 متر داخل جمعية المهندسون العرب ببساتين الإسماعيلية التابعه للوحدة المحليه بالزوامل وتمت الإزاله كليا بواسطه معدات الوحدة ومعدات خاصة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة 3 حالات تعدي بإجمالي 1050 متر عبارة عن إزالة سمل خرساني معد لإقامه مغسلة وسور بالطوب الدبش الأبيض بناحية الصالحية الجديدة وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.



ازالة مخالفات بناء بالشرقية



ازالة التعديات على الأراضى الزراعية