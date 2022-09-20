اليوم السابع
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جوتيريش لقادة الدول المشاركة بـ"كوب 27" فى مصر: ارفعوا سقف طموحاتكم المناخية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:46 م
جوتيريش لقادة الدول المشاركة بـ"كوب 27" فى مصر: ارفعوا سقف طموحاتكم المناخية انطونيو جوتيريش
كتب سمير حسنى

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حذر أنطونيو جوتيرش أمين عام الأمم المتحدة، من منصات وسائل التواصل الاجتماعى القائمة على الغضب والسلبية، مؤكدا أنها تسبب أضرارا لا توصف للمجتمعات.

 

وعن أزمة التغير المناخى، ناشد جوتيريس خلال افتتاح الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع القادة المشاركون فى مؤتمر الأطراف "كوب 27" والذى سينعقد فى مصر بالعمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس، موجها حديثه للقادة قائلا: "ارفعوا سقف طموحاتكم المناخية وأنصتوا لنداء شعوبكم من أجل التغيير، واستكملوا فى الحلول المؤدية للنمو الاقتصادى المستدام".

 

دعا أمين عام الأمم المتحدة، إلى مساعدة البلدان النامية على التكيف مع صدمات التغيرات المناخية.

 

 


انطونيو جوتيريس

الامم المتحدة

المناخ

كوب 27

مصر



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