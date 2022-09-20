اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:41 م
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جمعية إيطالية: فواتير الطاقة لشركات البناء ارتفعت بنسبة 1230% خلال عامين

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:12 م
جمعية إيطالية: فواتير الطاقة لشركات البناء ارتفعت بنسبة 1230% خلال عامين اسعار الطاقة تتسبب فى ازمة لشركات البناء
فاطمة شوقى

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قالت جمعية المعماريين التابعة للرابطة الوطنية لتعهدات البناء (Ance)، أن قيمة فواتير الطاقة لشركات البناء ارتفعت أكثر من 10 مرات، أى بنسبة 1230% وفقًا لتقديراتنا".

 

وقالت رئيسة الجمعية الإيطالية، ريجينا دى ألبرتيس، إنه فى الأشهر السبعة الماضية على وجه الخصوص، نما سعر الفولاذ بنسبة 55%، والبلاستيك بنسبة 43% والقار بنسبة 49%، وفى المتوسط​، ارتفعت الأسعار بنسبة 35% فى غضون 6 أشهر”. كما تحدثت عن "جبهة حاسمة أخرى أيضًا: تلك المرتبطة بعرقلة سلاسل توريد البناء"، وفقا لوكالة آكى الإيطالية.

 

 فى تقرير ألقته خلال الاجتماع العام الملتئم فى ميلانو، تحت عنوان "المستقبل هو التزامنا"، أضافت دى ألبرتيس، أن "قطاع البناء يمثل 9.6% من الناتج المحلى الإجمالى ويوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 1.4 مليون شخص”، وهو "آلة اقتصادية تمكنت موازنة تداعيات الاستثمارات المباشرة التى تراجعت ثلاث مرات، فضلا عن "خلق فرص العمل وتحقيق التجديد الحضري".

 

وخلصت دى ألبرتيس مشيرةً إلى أن قطاع الإعمار "إذا توقف، فسوف يلحق ذلك ضررًا كبيرًا بالجميع".

 


ايطاليا

ارتفاع الاسعار

شركات البناء

قطاع الاعمار



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