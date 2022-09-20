تضامن كفر الشيخ : إطلاق مبادرة " أرسم بسمة" بكفر الشيخ بمناسبة العام الدراسي الجديد

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ،ىىمبادرة إنسانية جديدة تحت اسم "ارسم بسمة" والتى تهدف إلى توزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب غير القادرين من الأيتام بقرى ومراكز كفر الشيخ.

أكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم، مؤكداً أن المبادرة تستهدف الأطفال غير القادرين، والأيتام بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.

وأضاف مسلم، أن الهدف من مبادرة "ارسم بسمة" ورسم البسمة على وجوههم من خلال توزيع شنط مدرسية على جميع الطلاب الأيتام وغير القادرين ، فضلا عن تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي بالتعاون مع جمعية الأورمان، بالإضافة الى حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالي وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.