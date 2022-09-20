تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما لاستيلائهم على مليونى جنيه من إحدى الشركات بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس 3 اشخاص 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه من حساب إحدى الشركات وتحويلها إلى حساب بنكى خاص بأحدهم بأحد البنوك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، يفيد بورود بلاغ من مسئولى "إحدى الشركات " بقيام ثلاثة أشخاص بالإستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه تقريباً من حساب الشركة وتحويلها إلى حساب بنكى خاص بأحدهم بأحد البنوك.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث وأسفرت جهوده والتحريات عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بالإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه عن طريق قيامه بإستخراج بطاقتى دفع إلكترونى لشخصين "زوجته وصديقه" مقيمان بذات العنوان وقيامه بإستخدام طرق إحتيالية لتنفيذ العديد من عمليات التحويل النقدى من أموال الشركة مستخدماً بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به إليهما ليبلغ إجمالى المبالغ المحولة والمستولى عليها حوالى (2) مليون جنيه، وقيامهم عقب ذلك بسحب المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين إستهداف المتهمين المذكورين والقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول مبلغ مالى "من قيمة المبلغ المستولى عليه وسيارة "قام بشرائها من متحصلات نشاطه الإجرامى بطاقات الدفع الإلكترونى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة الواقعة النحو المشار إليه وأن المبالغ والسيارة المضبوطين بحيازة الأول من متحصلات الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.