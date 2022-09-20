بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية للمحاكم الإدارية لعام 2023

كتب - أحمد عبد الهادي

وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية للعام القضائي 2023/2022، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية التي عقدت أمس الاثنين.

وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية في العام القضائي 2023/20221، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيء للمستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.