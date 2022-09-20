بالأسماء.. الجمعية العمومية للنقض توزع العمل على القضاة وتعدل تشكيل دوائرها

كتب إبراهيم قاسم

انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوزيع العمل للعام القضائي 2022/ 2023، والتى حضرها ما يزيد عن 569 عضواً من نواب وقضاة المحكمة لإقرار توزيع العمل الصيفى للعام القضائى2022، وترقية عدد من القضاة في المحكمة إلى درجة (نائب رئيس محكمةالنقض) وإختيار عدد اخرين قاضاة جدد للإنضمام لأسرة محكمة النقض



وجاءت القرارات كالآتى: تعديل في ترتيب العمل بدوائر المحكمة خلال العام القضائی 2023/2022 يدرج اسم القاضي محمد فوزي عبد الودود خفاجي نائب رئيس محكمة النقض – رئيساً لدائرة الاثنين (هـ) المدنية ويدرج القاضي د. محمد جلال عبد العظيم جلال – نائب رئيس محكمة النقض – بمناسبة عودته من الإعارة – عضواً بدائرة الثلاثاء (أ) المدنية ويرفع اسم القضاة – أعضاء المكتب الفني – التالية أسماؤهم بعد – من الدائرة المبينة قرين اسم كل منهم لصدور قرار بندبهم إلى النيابة العامة لدى محكمة النقض اعتباراً وهم :- الثلاثاء (أ) المدنية القاضي/ محمد محمود محمد محمد العيســوى و القاضي/ عبد الله ســعيد احمد محمد غرياني الثلاثاء (د) المدنية والقاضي/ محمد أحمد أحمد أبو المجد عيسـى الثلاثاء (أ) الجنائية.

كما يدرج اسم القضاة – أعضاء المكتب الفني - التالية أسماؤهم بعد – بالدائرة المبينة قرين اسم كل منهم وهم :-القاضي/ إسـلام معوض السـعيد محمد النجار

القاضي/ محـم سعد فرید واحمد احمد عبد اللطيف وخلف عیدخلف في دوائر الثلاثاء (د) المدنية والثلاثاء (أ) المدنية ويستبدل مكان انعقاد دائرة الاثنين (د) المدنية ليكون بقاعة (104) بدلاً من قاعة م/ د. كمال أنور ويستبدل مكان انعقاد دائرة الاثنين الإيجارات ليكون بقاعة م/ د. كمال أنور بدلاً من قاعة ( 104 ) ويدرج اسم القاضيين/ رفعت أحمد فهمي عبد العزيز العزب ، يحيي يوسف عبد العزيز أحمد ماضي - نائبي رئيس محكمة النقض - بالهيئة الأولى لمجلس التأديب الاستئنافي للمحامين ( بصفة أصلية ) بدلاً من القاضيينعادل السيد السعيد الكناني ، محيى الدين السيد حسن السيد نائبي رئيس محكمة النقض – للاعتذار وينقل الأستاذ محمود طارق رجب عبد العزيز أمين سر دائرة الاثنين (ب) المدنية إلى دائرة الأحد (ج) المدنية وينقل الأستاذ محمد سيد محمد أمين سر دائرة الأحد (ج) المدنية إلى دائرة الاثنين (ب) المدنية.

وهنأ القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض في بداية كلمته الافتتاحية بالجمعية العمومية لمحكمة النقض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورؤساء الهيئات القضائية ونواب وقضاة المحكمة وقضاة مصر وجيش مصر فيما يبذلونه من تضحيات وما يقدمونه من أرواح شهداء للوطن الحبيب.

كما رحب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالقضاة الجدد متمنياً لهم التوفيق والسداد، كما عرض نسبة الفصل فى الطعون عن العام المنصرم.

وأثنى القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى على قضاة المحكمة فيما بذلوه من جهد ورؤساء إدارات المحكمة بمختلف أنواعها شاكراً للجهد المبذول في إنجاز القضايا وتيسير العمل عليها.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على استمرار المجلس على نهجه في صون ورعاية مصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة فى كل شأن من شئونهم لضمان إستقلال القضاء وإرساء القسط بين أفراد المجتمع فى كل ربوع وطننا الحبيب.

وأختتم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته داعياً الله أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.