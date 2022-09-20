انخفاض سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 98.16 دولار

كتبت -مروة الغول

انخفض سعر برميل النفط الكويتي65 سنتا ليبلغ 98.16 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأثنين مقابل 98.81دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضى، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا لتبلغ 92 دولارا للبرميل، فى حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 62 سنتا، ليبلغ 85.73 دولارا للبرميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وحذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن أوروبا قد تشهد في الشتاء وقفا لعمل 40% من صناعاتها بسبب أزمة الطاقة نتيجة العقوبات الغربية على روسيا.

وانتقد أوربان عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، معتبرا أنها "كمن يطلق النار على قدمه" على حد تعبيره، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأكد أوربان أن بلاده ستعارض تمديد العقوبات ضد روسيا، ملقيا باللوم على الغرب في القتال واسع النطاق المستمر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن التدخل الغربي فيه يجعله "نزاعا عالميا.